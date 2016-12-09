Британская палата общин поддержала выход страны из ЕС

В результате шестичасовых дебатов депутаты нижней палаты парламента Великобритании (палаты общин) поддержали Brexit — выход страны из Евросоюза, пишет The Daily Mail.На голосование было вынесено предложение главы британского правительства Терезы Мэй начать процесс выхода ЕС до конца марта 2017 года.

«За» проголосовал 461 депутат, против — 89, включая одного консерватора (бывшего лорда-канцлера Кена Кларка), 23 лейбористов, пять либеральных демократов и 51 члена Шотландской национальной партии.

Отмечается, что глава британского правительства при голосовании не присутствовала. Некоторые депутаты, проголосовавшие против выхода Великобритании из ЕС, поясили, что они на самом деле не возражают против Brexit — просто обеспокоены отсутствием конкретного плана действий на этот счет.