Главу отдела ГУСБ МВД в Петербурге задержали за взятку в 50 млн рублей

Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении начальника отдела «Запад» РУСБ ГУСБ МВД России Юрия Тимченко. Он и двое его подчиненных подозреваются в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, Тимченко, зная о возбуждении уголовного дела о неуплате налогов в отношении ООО «Деловые линии», с ноября по декабрь 2016 неоднократно требовал у руководства компании передать ему через посредников Константина Марченкова и Сергея Зиновенко взятку в сумме не менее 100 млн рублей. За это он обещал снять арест с расчетных счетов и прекратить уголовное дело.

Тимченко согласился взять половину сумму не позже 8 декабря, а оставшиеся 50 млн - после снятия ареста со счетов «Деловых линий», говорится в сообщении СКР.

Вечером 8 декабря на территории одного из паркингов Петербурга Марченков и Зиновенко получили муляж 50 млн рублей от представителя компании для дальнейшей передачи Тимченко. Сотрудники ФСБ РФ позже задержали его в рабочем кабинете, где обнаружили 350 тысяч рублей.

Расследование дела продолжается, решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.