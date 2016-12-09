09 декабря 2016, 15:18
Еще один кандидат отказался бороться за кресло главы ВФЛА
С выборов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) снялся еще один кандидат — генсек ВФЛА Михаил Бутов. Об этом сообщает РИА Новости.
Причина такого решения неизвестна.
Ранее сегодня двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов в пользу действующего главы организации Дмитрия Шляхтина.
Таким образом теперь на пост главы ВФЛА претендуют два кандидата: Шляхтин и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.
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