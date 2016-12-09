Еще один кандидат отказался бороться за кресло главы ВФЛА

С выборов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) снялся еще один кандидат — генсек ВФЛА Михаил Бутов. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина такого решения неизвестна.

Ранее сегодня двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов в пользу действующего главы организации Дмитрия Шляхтина.

Таким образом теперь на пост главы ВФЛА претендуют два кандидата: Шляхтин и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.