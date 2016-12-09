В РПЦ заявили о неизбежности изучения православного наследия в школах

Российская культура неразрывно связана с православным наследием, поэтому его изучение неизбежно, заявил на радио «Говорит Москва» замглавы отдела Московского патриархата по связям со СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее 9 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что в одной из московских школ родители пятиклассников подали обращение в Генпрокуратуру, протестуя против обязательного изучения православных догм их детьми.

«Я прочитал в ряде СМИ, что, доказывая свою позицию, родители аргументируют тем, что в данном курсе есть много упоминаний слов "бог", "иконы", "храмы" и т. д. Мне кажется, что разговор об отечественной культуре в рамках школьного курса невозможен без упоминания икон и храмов, потому что отечественная культура неразрывно связана с православным наследием», — отметил Кипшидзе.

Он добавил, что курс «Истоки», против которого выступили родители, по его мнению, «ориентирован на тех, кто хочет получать знания об отечественной культуре, удаленные от православного вероучения, поскольку альтернатива данному курсу это "Православная культура"».