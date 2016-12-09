Чуркин оценил восстановление Сирии в 180 млрд долларов

Для восстановления Сирии после военных действий, по некоторым оценкам, потребуется до 180 млрд долларов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин после закрытых консультаций в Совбезе ООН. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Чуркина, о необходимости полномасштабной международной операции по восстановлению Сирии заявил в Совете безопасности спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура.

«Конечно, это не по силам ни одной стране, ни двум странам. А без политического урегулирования, без определенной реформы политической системы, которая в той или иной степени удовлетворила бы [сирийскую вооруженную] оппозицию, ожидать, что будет международная кампания по восстановлению, не приходится», — резюмировал Чуркин.