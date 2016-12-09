СК начал проверку после инсценировки нападения боевиков на колледж в Тихвине

Управление Следственного комитета по Ленинградской области начало проверку антитеррористических учений в медицинском колледже города Тихвина Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи собираются опросить тех студентов, кто присутствовал на учениях, а также тех, кто эти учения организовал.

Ранее сегодня в группе «Тихвинская сорока» «ВКонтакте» появилась запись о том, что 3 декабря в местном медицинском колледже прошли необычные учения.

«Студентов собрали в актовом зале, после чего туда ворвались люди в масках и с оружием. Среди них была женщина, одетая "шахидкой" и обмотанная взрывчаткой. Через некоторое время она сказала, что отсчет пошел и начала молиться. Было произведено несколько выстрелов в воздух. Люди были в шоке», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что студенты и педагоги не знали, что присутствовали на учениях.