Кремль и Минспорта прокомментировали вторую часть доклада Макларена

В администрации президента России и в министерстве спорта отреагировали на публикацию второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В докладе говорилось, что в манипуляциях с допинг-пробами были задействованы свыше тысячи российских спортсменов, включая 12 призеров Игр в Сочи. По словам Макларена, представившего доклад в Лондоне, в махинациях участвовали тогдашний глава Минспорта Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как сообщает РИА Новости, отметил, что пока «нельзя эмоционально реагировать» на выводы, сделанные в докладе. По его словам, в Кремле пока изучают доклад.

Министерство спорта России также заявило, что «тщательно изучит представленную в докладе информацию с целью формирования конструктивной позиции».

«В то же время Минспорт России со всей ответственностью заявляет об отсутствии государственных программ поддержки допинга в спорте и продолжит борьбу с допингом с позиции "нулевой терпимости"», — отметили там.