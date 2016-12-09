Кортеж Эрдогана попал в аварию в Стамбуле

Кортеж турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана попал в ДТП в Стамбуле. Авария произошла по пути из дворца Хубер — официальной резиденции Эрдогана — в Университет Мармара, сообщает Hurriyet.

В аварию попала полицейская машина сопровождения. Четверо полицейских, находившихся в машине, получили легкие травмы.

Как можно судить из видеозаписи с места ДТП, у машины оторвалось заднее колесо, и ее выбросило на разделительную полосу.

Был ли в кортеже сам Эрдоган, неизвестно.