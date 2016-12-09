09 декабря 2016, 02:03
Рогозин объявил о начале космического сотрудничества с Кубой
Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин заявил по итогам пленарного заседания российско-кубинской межправкомиссии, что РФ и Куба договорились о практическом воплощении идеи создания комитета по новым технологиям, передает РИА Новости.
«Мы также сегодня договорились о практическом воплощении идеи о создании комитета по новым технологиям, который будет работать с нашей комиссией, но вычленяя темы особого интереса Кубы и России, прежде всего новые технологии», — пояснил Рогозин.
По его словам, договоренность, в частности, касается космической и ядерной медицины.
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