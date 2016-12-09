Россия поможет Кубе модернизировать армию

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин разъяснил, как именно будет выстраиваться сотрудничество России и Кубы в рамках подписанной программы по развитию вооруженных сил до 2020 года, сообщает ТАСС.

«Это не поставки, а именно такая методическая помощь. Мы будем оказывать методическую помощь, как формировать долгосрочную программу планирования развития вооруженных сил и всех этих работ, связанных с ремонтом техники», — рассказал Рогозин, добавив, что таким образом будет создан прецедент.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия впервые примет участие в разработке долгосрочной программы по восстановлению и «осовремениванию» техники, ранее поставлявшейся на Кубу. Все эти действия зафиксированы в подписанном договоре по модернизации армии острова Свободы.

«Эта помощь будет оказана. Скорее всего, это больше методическая помощь, которая поможет им сформировать долгосрочную программу планирования своих мощностей, направленную на модернизацию своих вооруженных сил», — уточнил Рогозин.

Вице-премьер сообщил, что в настоящее время создаются ремонтные базы, которые будут обслуживать технику, полученную еще из Советского Союза. Кроме того, предусмотрены новые поставки для того, чтобы обеспечить готовность кубинской армии ответить на современные риски.

Рогозин отметил, что РФ окажет Кубе помощь, в частности, в вопросах робототехники.