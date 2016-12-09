В Голландии задержан предполагаемый террорист с флагом ИГ
Полиция Нидерландов задержала в городе Роттердаме 30-летнего подозреваемого в подготовке террористического акта, пишет местная газета Тrouw.
При обыске дома у мужчины обнаружены четыре коробки со «взрывоопасными веществами» (анонимный источник в полиции пояснил, что это могли быть фейерверки или петарды), АК-47 с двумя магазинами патронов и флаг запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».
Также в ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемого 1600 евро наличными.
Суд санкционировал для задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей на две недели. Какое обвинение планируется ему предъявить и когда, не сообщается.
Известно, что информацию о предполагаемом «террористе» полицейским передали сотрудники голландской спецслужбы разведки и безопасности AIVD.
Terreurverdachte met kalasjnikov en volle magazijnen opgepakt in Rotterdam https://t.co/hh49jTxide pic.twitter.com/nUoHrzhc94— RTL Nieuws (@RTLnieuws) 9 декабря 2016 г.