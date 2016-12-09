Фамилии депутатов-прогульщиков опубликуют на сайте Госдумы

Глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что на сайте Госдумы будут публиковаться фамилии депутатов, пропустивших пленарные заседания и подвергшихся вычетам из зарплат. Об этом она рассказала ТАСС.

«Хочу проинформировать, что эта информация о тех депутатах, по отношению к которым будет принято решение, что их отсутствие считается неуважительным, автоматически будет поступать на сайт Госдумы... Будет вывешиваться информация по депутатам, в отношении которых комитет принял решение, что должен произойти вычет из заработной платы»,— сказала она.

Савастьянова сообщила, что пока комитет изучает данные по трем из семи пленарных заседаний и никакие решения еще не приняты.

19 октября стало известно, что в Госдуме определились с критериями уважительных причин, на которые депутаты могут сослаться при отсутствии на заседаниях.

Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин предложил вычитать у прогульщиков определенную сумму из их зарплаты за отсутствие на пленарных заседаниях.

Депутаты «Единой России» предложили лишать депутатов за каждый прогул 62 тысячи рублей, при средней зарплате в 376 тысяч рублей в месяц.