Дума утвердила график депутатских каникул

Депутаты нижней палаты российского парламента утвердили распорядок работы в весеннюю сессию, с 9 января по 30 июля 2017 года, сообщает ТАСС.

Период с 1 по 15 мая обозначен в графике как часть ежегодного оплачиваемого отпуска депутатов. Сама весенняя сессия продлится до конца июля, а не до первой недели месяца в связи с загруженностью повестки.

Глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова выразила мнение, что такой распорядок поможет депутатам более эффективно выстроить работу, а также приведет график Госдумы в большее соответствие с распорядком Совета Федерации.