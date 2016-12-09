Суд арестовал главу угрозыска Калужской области

Источник в правоохранительных органах Калужской области сообщил, что руководитель регионального управления уголовного розыска УМВД России Дмитрий Елистратов арестован по решению суда, передает ТАСС.

По словам источника, Елистратов был задержан 7 декабря. Его подозревают в покровительстве незаконной предпринимательской деятельности.

«Комсомольская правда» в Калуге уточняет, что арестованного «подозревают в совершении преступлений, подпадающих под статьи 286 и 172 УК: превышение должностных полномочий и незаконная банковская деятельность».

Следствие считает, что Елистратов имел отношение к организации компании, которая вела незаконную деятельность по обналичиванию денег.