09 декабря 2016, 23:47
Суд арестовал главу угрозыска Калужской области
Источник в правоохранительных органах Калужской области сообщил, что руководитель регионального управления уголовного розыска УМВД России Дмитрий Елистратов арестован по решению суда, передает ТАСС.
По словам источника, Елистратов был задержан 7 декабря. Его подозревают в покровительстве незаконной предпринимательской деятельности.
«Комсомольская правда» в Калуге уточняет, что арестованного «подозревают в совершении преступлений, подпадающих под статьи 286 и 172 УК: превышение должностных полномочий и незаконная банковская деятельность».
Следствие считает, что Елистратов имел отношение к организации компании, которая вела незаконную деятельность по обналичиванию денег.
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