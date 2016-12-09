«Ельцин Центр» и Никита Михалков поспорили о наследии первого президента

Кинорежиссер Никита Михалков выступил в Совете Федерации, обрушившись с критикой на «Ельцин Центр», обвинив его в необъективном освещении истории России. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей», — заявил Михалков.

«Это вопрос национальной безопасности, поскольку сотни детей получают этот яд каждый день. Должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, — великая страна», — добавил режиссер.

Он призвал по возможности скорректировать программу «Ельцин Центра».

В самом центре ответили Михалкову. В сообщении на сайте организации говорится, что «деятельность "Ельцин Центра" полностью соответствует уставным задачам и российскому законодательству».

Там отметили, что Михалков и раньше критиковал центр, при этом сам режиссер так ни разу и не побывал в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге. «Такого рода критика вписывается в известную традицию: "Я Пастернака не читал, но осуждаю"», — отмечают в центре.

«Ельцин Центр» был открыт в ноябре 2015 года при участии президента и главы правительства Владимира Путина и Дмитрия Медведева.