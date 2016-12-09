Организаторы утвердили место проведения «Евровидения-2017»

Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что местом проведения музыкального конкурса «Евровидение» в 2017 году станет Киев. Об этом сообщает Первый канал общественного телевидения Украины.

Это решение было принято на ассамблее, состоявшейся 8 декабря в Лозанне, на которой исполнительные продюсеры сообщили, что бюджет конкурса составит более 24,4 млн долларов. Около 17 млн долларов выделит государственный бюджет, оставшиеся 7,4 млн долларов — бюджет Киева. В дальнейшем ЕВС компенсирует затраченные средства.

Телеканал также сообщил, что подготовлена нормативно-правовая база для проведения конкурса. Кроме того, вскоре будут представлены слоган и логотип «Евровидения-2017».

6 ноября сообщалось, что Украина может не справиться с финансовым обеспечением музыкального конкурса «Евровидение».

27 ноября директор Национальной телерадиокомпании Украины Александр Харебин сообщил, что ЕВС по этой причине может отказать Украине в проведении песенного конкурса из-за фактического срыва его подготовки.

6 декабря министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что оснований для переноса конкурса «Евровидение-2017» нет, так как финансирование осуществляется в полном объеме.