09 декабря 2016, 15:52
Избран новый глава ВФЛА
Президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на отчетно-выборной конференции в Москве избран Дмитрий Шляхтин, занимавший этот пост до выборов. Об этом сообщает «Интерфакс».
За действующего главу организации отдали голоса 36 выборщиков, его конкурент, чемпион Олимпийских игр 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов получил 31 голос.
Ранее сегодня свои кандидатуры с выборов сняли многократная чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и генсек ВФЛА Михаил Бутов.
Исинбаева сделала это в пользу Шляхтина.
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