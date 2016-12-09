Избран новый глава ВФЛА

Президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на отчетно-выборной конференции в Москве избран Дмитрий Шляхтин, занимавший этот пост до выборов. Об этом сообщает «Интерфакс».

За действующего главу организации отдали голоса 36 выборщиков, его конкурент, чемпион Олимпийских игр 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов получил 31 голос.

Ранее сегодня свои кандидатуры с выборов сняли многократная чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и генсек ВФЛА Михаил Бутов.

Исинбаева сделала это в пользу Шляхтина.