Ведущие экономисты и политики России и мира встретятся на Гайдаровском форуме в Президентской академии

С 12 по 14 января 2017 г. в РАНХиГС пройдет Гайдаровский форум, который по традиции станет площадкой для встречи ключевых участников мирового политического и экономического процесса. Тема форума в 2017 г.: «Россия и мир: выбор приоритетов».

Экспертный пул Гайдаровского форума составят известные высокопоставленные государственные деятели России и мира. Как отметил директор форума Иван Федотов, в этом году качественно поднялся уровень зарубежных гостей: в Гайдаровском форуме подтвердили свое участие пять действующих и бывших премьер-министров и два президента. По словам Ивана Федотова, форум характеризует высочайший уровень экспертов, которые находятся глубоко в контексте всех макроэкономических и политических трендов в мире.

Среди политических деятелей форума, в частности, Тарья Халонен, Джулиано Амато, Кевин Радд и другие.

Итальянский политик Джулиано Амато дважды стоял во главе правительства своей страны – в 1992–1993 гг. и 2000–2001 гг. Главной целью проведенных Джулиано Амато реформ было повышение конкурентоспособности экономики Италии и усиление социальной защиты. Накануне встречи «большой восьмерки» в 2001 г. в Генуе политик встречался с Президентом России Владимиром Путиным. Тогда лидеры обнаружили схожесть взглядов по многим аспектам европейской политики. Джулиано Амато известен тем, что всегда поддерживал Россию и призывал Запад к восстановлению дружеских отношений с нашим государством. После того как его партия в 2001 г. потерпела поражение, Амато вошел в комиссию по разработке проекта Конституции Европы. На сегодняшний день он входит в состав Конституционного суда Италии и Европейской организации публичного права.

Кевин Радд, хорошо известный далеко за пределами своей родины, возглавлял правительство Австралии дважды: с 2007 по 2010 гг. и в 2013 г. Он неоднократно был лидером Лейбористской партии – на этом посту он создал альтернативное правительство наряду с основным. Главным лозунгом оппозиционеров стала «Революция в образовании». С 2010 по 2012 г. он занимал пост министра иностранных дел Австралии. Сегодня Кевин Радд – президент Института политики азиатского общества в Нью-Йорке. Он неоднократно утверждал в интервью различным СМИ, что для ответа на глобальные экономические вызовы такие страны, как Россия, Китай и США, должны работать над созданием стабильных, эффективных отношений.

Еще одним интересным политиком, который примет участие в дискуссиях Гайдаровского форума – 2017, станет Тарья Халонен – первая женщина, избранная президентом Финляндии. Тарья Халонен занимала этот пост с 2000 по 2012 г., до этого она пять лет возглавляла МИД Финляндии. В настоящий момент она работает в ООН, где является сопредседателем Комиссии по глобальному устойчивому развитию.

Гайдаровский форум проводится с 2010 г. и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Официальный сайт форума – www.gaidarforum.ru. Регистрация открыта, участие бесплатное.