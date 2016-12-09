IAAF перепроверит допинг-пробы россиян с 2007 по 2013 годы

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отреагировала на публикацию второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Эта комиссия расследует случаи применения допинга в России и их связь с государством.

В пресс-релизе IAAF говорится, что ассоциация занялась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, взятых с 2007 по 2013 годы.

IAAF отмечает, что по результатам проверки положительные результаты на допинг были выявлены в трех образцах, взятых на чемпионате мира по легкой атлетике 2007 года в Осаке. «Результаты перепроверок анализов, взятых на чемпионате в Тэгу (Южная Корея) в 2011 году, будут готовы на следующей неделе», — говорится в сообщении организации.

Также пресс-служба IAAF сообщила, что в 2016 году 35 российских спортсменов были отстранены из-за допинга или обвиняются в его применении. Эта статистика не учитывает факты употребления мельдония.