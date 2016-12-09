09 декабря 2016, 13:33
Исинбаева подтвердила снятие кандидатуры с выборов главы ВФЛА
Завершившая спортивную карьеру прыгунья с шестом Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в пользу действующего главы организации Дмитрия Шляхтина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВФЛА.
Таким образом, за должность поборются три претендента. Помимо Шляхтина это генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов.
Предыдущий главы ВФЛА Валентин Балахничев объявил об уходе 7 февраля. это произошло после нескольких допинговых скандалов в легкой атлетике.
Ранее о снятии Исинбаевой своей кандидатуры сообщали СМИ со ссылкой на источники.
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