Исинбаева подтвердила снятие кандидатуры с выборов главы ВФЛА

Завершившая спортивную карьеру прыгунья с шестом Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в пользу действующего главы организации Дмитрия Шляхтина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВФЛА.

Таким образом, за должность поборются три претендента. Помимо Шляхтина это генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

Предыдущий главы ВФЛА Валентин Балахничев объявил об уходе 7 февраля. это произошло после нескольких допинговых скандалов в легкой атлетике.

Ранее о снятии Исинбаевой своей кандидатуры сообщали СМИ со ссылкой на источники.