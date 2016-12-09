Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
9 декабря 2016, пятница, 00:36
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
09 декабря 2016, 00:29
Мемория

Мемория. Александр Иванов

Александр Иванов ведет телепередачу "Вокруг смеха"
Александр Иванов ведет телепередачу "Вокруг смеха"

9 декабря 1936 года родился Александр Иванов, поэт-пародист, ведущий программы «Вокруг смеха».

 

Личное дело

Александр Александрович Иванов (1936—1996) родился в Москве в семье художника. В 1960 году в 23 года окончил факультет рисования и черчения в Московском заочном педагогическом институте. После этого следующие семь лет преподавал в техникуме черчение и начертательную геометрию. Высокого и худого Иванова там прозвали Циркуль.

Еще в молодости писал лирические стихи, однако их не печатали, и Иванов переключился на пародии. В 1962 году его пародии на творчество поэтов союзных республик были опубликованы в «Литературной газете». Его комната в коммуналке в ту пору была завалена поэтическими сборниками.

В 1967 году в «Литературной газете» появилась рубрика «Клуб 12 стульев». Иванов стал ее постоянным автором.

В 1968 году вышла в свет его первая книга пародий — «Любовь и горчица», затем последовали сборники «Смеясь и плача», «Не своим голосом», «Красная Пашечка», «С Пушкиным на дружеской ноге» и многие другие.

В 1970 году Иванов был принят в Союз писателей СССР. Также начал выступать на эстраде со своими сатирическими произведениями.

В 1978 году на Центральном телевидении появилась программа «Вокруг смеха», бессменным ведущим которой стал Иванов. В программе выступали участники юмористического отдела «Литературной газеты» — «Клуба 12 стульев». Также приглашались юмористы из журнала «Крокодил» и другие гости. Благодаря этой программе на советском телевидении впервые появились клоун Вячеслав Полунин, певцы Александр Розенбаум и Надежда Бабкина, юмористы Михаил Задорнов и Михаил Евдокимов.

Весной 1991 года программа, по мнению телевизионного руководства, исчерпала себя и была закрыта.

«Мы не хотели повторять историю "Кабачка 13 стульев", когда он уже оскомину набил, все исписались, гнали ерунду», — вспоминала Галина Каландадзе, соавтор концепции передачи.

Иванов всячески противился закрытию. В 1990 году он даже опубликовал в журнале «Столица» открытое письмо председателю Гостелерадио СССР Михаилу Ненашеву. В нем сатирик признавал, что новые форматы — «Взгляд», «До и после полуночи» — несколько снизили интерес зрителей к юмористам. «Но, на мой взгляд, резервы у передачи есть. Просто надо искать, экспериментировать», — предлагал ведущий.

После закрытия программы Иванова перестали приглашать на ТВ, кроме того у него почти не стало гастрольных выступлений, плохо продавались книги.

Он не опустил руки, создал УЮТ — Универсальный юмористический театр Александра Иванова, который однако также не приносил прибыли. Тогда Иванов занялся политикой, стал сочинять памфлеты от партии Константина Борового. Например, о Владимире Жириновском он писал:

Посмотрите скорей,

Дело-то хреновое:

И фашист, и еврей —

Это что-то новое…

Иванов стал своим в окружении Бориса Ельцина, его материальное положение поправилось, у сатирика даже появилась вилла на испанском побережье.

Летом 1996 года, незадолго до президентских выборов, он должен был выступить на митинге демократов, однако ушел в запой. 12 июня 1996 года Александр Иванов скончался от обширного инфаркта, вызванного алкогольным отравлением. Похоронен на Введенском кладбище Москвы.

 

Чем знаменит

 
Александр Иванов

Поэт-пародист, автор сотен эпиграмм на советских сочинителей, артист разговорного жанра, много лет выступавший со своими произведениями на эстраде. Бессменный ведущий юмористической программы «Вокруг смеха», выходившей на советском телевидении в 1978-1990 годах.

 

О чем надо знать

Ведущим «Вокруг смеха» должен был стать актер Ростислав Плятт, однако он неожиданно заболел, и Иванова попросили выйти на замену. Предполагалось, что из отснятого с участием зрителей материала Иванова вырежут, и на экранах будет Плятт. Однако юморист оказался очень органичным в роли ведущего. Решено было оставить его и на первый, и на все остальные выпуски.

 

Прямая речь

Александр Иванов о своей профессии: «Сотни тысяч людей сейчас пишут стихи, легко овладевая элементарными навыками создания всевозможных ямбов, хореев и даже верлибров. <…> В редакции одного московского журнала мне сказали, что они получают ежемесячно 150—200 килограммов стихов. Это была не шутка, а констатация факта, стихи пересчитывались на вес, ибо таково было их качество. А между тем часть их, и не малая, просочилась в печать. Редакторская плотина не устояла перед бурным валом. Критика постоянно сетует на эти прорехи в плотине, но одних сетований бывает недостаточно. И тут на помощь приходит смех, разоблачающий литературную несостоятельность. Я слишком люблю литературу, чтобы мириться в ней с серостью, бескультурьем, со всем, что обедняет и усредняет нашу поэзию. В пародии я не только борюсь. У меня есть и друзья в поэзии, которых мне хочется поддержать своими пародиями. Я считаю, что по стихам поэта должно быть ясно, что он безусловно любит, а что безусловно ненавидит. Тогда и к нему самому можно испытывать сильные чувства».

Писательница Елена Скульская об алкоголизме юмориста: «Александр Иванов приехал с концертом в Таллинн. Мы договорились, что я возьму у него интервью для газеты "Советская Эстония", где я в это время работала. Встречу назначили у него в номере гостиницы "Виру". Когда я пришла, то на постели лежало то, что осталось от знаменитого пародиста к третьему дню пьянства: из этого полутрупа нельзя было выжать ни слова. Он только мычал, как добрый Герасим из рассказа Тургенева "Муму". Вернуться в редакцию партийной газеты без интервью было невозможно, и я в отчаянии написала его сама — и вопросы, и ответы. Опубликовала и послала газету Иванову. Через неделю из Москвы пришел ответ: "Милая Елена! Время, к сожалению, не имеет обратного хода, а потому исправить в нашей истории я ничего не могу. Но интервью получилось очень хорошее, я бы сам лучше и точнее не сказал».

 

Пародия на Андрея Вознесенского (отрывок)

Чихая нейлоновыми стрекозами,

собаки планируют касторкой на вельвет,

таракашки-букашки кашляют глюкозой.

Бред? Бред.

Пас налево. Семь треф. Шах!

Мыши перламутровые в ушах.

 

Пародия на Булата Окуджаву (отрывок)

Появилась злая дама,

злую даму звали Ольга,

и возлюбленную пару придавила каблуком.

Бейте громче, барабаны!

Плачьте, трубы и гобои,

о развязке вам поведает серебряный кларнет:

значит, жили тараканы,

тараканов было двое,

было двое тараканов,

а теперь обоих нет...

 

Пародия на Эдуарда Асадова (отрывок)

Девушка со взглядом яснозвездным,

День настанет и в твоей судьбе.

Где-то, как-то, рано или поздно

Подойдет мужчина и к тебе.

Вздрогнет сердце сладко и тревожно.

Так чудесны девичьи мечты!

Восемь дней гуляйте с ним — и можно

На девятый перейти на «ты».

Можно день, допустим на тридцатый

За руку себя позволить взять.

И примерно на шестидесятый

В щеку разрешить поцеловать.

После этого не увлекаться,

Не сводить с мужчины строгих глаз.

В губы — не взасос — поцеловаться

В день подачи заявленья в загс.

 

4 факта об Александре Иванове

  • Родители Александра Иванова умерли рано. Его семейная жизнь долго не складывалась — после студенческого брака, продлившегося три месяца, он вновь женился лишь в 33 года — на отдыхе в Крыму сошелся с девушкой Элей. В Москве она ушла от Иванова к обеспеченному югославу. На гастролях в Ленинграде поэт познакомился с балериной Мариинского театра Ольгой Заботкиной, в юности сыгравшей в фильме «Два капитана» (1955). В 1980 году они поженились, Заботкина оставила сцену и полностью взяла на себя организацию дел знаменитого супруга. Детей у пары не было, но были многочисленные домашние животные. Заботкина скончалась от рака в декабре 2001 года.
  • Поначалу поэты, которых пародировал Иванов, обижались, не подавали ему руки, однако с ростом его популярности сами стали приносить пародисту свои стихи.
  • «Вокруг смеха» в своем время осаждал Евгений Петросян, присылавший в редакцию кассеты с выступлениями, звавший на концерты и семейные посиделки. Однако тогда его творчество не подходило под формат передачи.
  • Из «Вокруг смеха», как и из других программ советского времени, время от времени кого-то вырезали. К примеру, Розенбаума дважды убирали из смонтированной программы из-за еврейской фамилии. Один раз вырезали Аллу Пугачеву — после того как она накричала на оператора: «Как ты мог так по-уродски снять мои красивые глаза и ноги!..»

 

Материалы об Александре Иванове:

Биография в Википедии

Биографическая справка на Peoples.ru

Статья на сайте «Чтобы помнили»

Статья на сайте РИА Новости

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Рамзан Кадыров
Кадыров опроверг наличие в Чечне батальонов «Восток» и «Запад»
Оредн Мужества.
Путин наградил погибших в Сирии медсестер и военного советника
Елена Исинбаева
СМИ сообщили об отказе Исинбаевой бороться за пост главы ВФЛА
Евросоюз
ЕС и Европарламент утвердили план отмены виз для Украины
Евро и рубли
Биржевой курс евро упал до полуторагодового минимума
Архив новостей

Самое читаемое

Рамзан Кадыров на трибуне
Кадыров перенес операцию
Президент России Владимир Путин
Путин объяснил засилье криминала на ТВ
Вячеслав Володин
Депутаты пожаловались СМИ на «володинский» график Госдумы
Дмитрий Песков
Песков о потере истребителя с «Адмирала Кузнецова»
«Союз-У» с ТГК «Прогресс М-28М»
Стала известна официальная причина аварии «Прогресса»
00:34 Боевики ИГ атаковали блокпосты возле Пальмиры
00:28 Греф назвал WeChat лучшей соцсетью в мире
00:22 Пенсионный фонд собрался уволить 10% сотрудников
00:14 СМИ узнали о кандидатуре главы Минтруда при Трампе
08.12 23:10 МИД РФ сообщил о приостановке боев в Алеппо

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Иванов
Александр Иванов ведет телепередачу "Вокруг смеха"
9 декабря 1936 года родился Александр Иванов, поэт-пародист, ведущий программы «Вокруг смеха»
08.12 21:40 Путин вступился за пластиковые пакеты перед экологами
08.12 21:02 СМИ сообщили об увольнении второго за сутки директора департамента Минобрнауки
08.12 20:29 Роскомнадзор рассказал о конструктивной встрече с представителями LinkedIn
08.12 20:28 Белоруссия заплатила за российский газ авансом
08.12 19:57 Кадыров опроверг наличие в Чечне батальонов «Восток» и «Запад»
08.12 19:56 Путин призвал прокуратуру проверить компетентность российских судей
08.12 19:38 СМИ сообщили о назначении нового главы московской полиции
08.12 19:30 Рада установила фильтр для «антиукраинских» книг из РФ
08.12 19:12 Полонский отказался признавать вину в мошенничестве
08.12 18:58 В Новосибирске из-за снега введен режим ЧС
08.12 18:48 Путин пообещал обсудить с Собяниным вырубку парка «Кусково»
08.12 18:45 СМИ сообщили об отказе Исинбаевой бороться за пост главы ВФЛА
08.12 18:21 Биржевой курс евро упал до полуторагодового минимума
08.12 18:19 Путин наградил Доктора Лизу госпремией
08.12 17:49 Путин поручил пересмотреть закон об «иностранных агентах»
08.12 17:44 В кабмине отказались поддержать «людоедское решение» по абортам
08.12 17:23 Правительство отказалось обязывать нефтяников сокращать добычу
08.12 17:10 Один из «крымских диверсантов» пожаловался в СКР на пытки
08.12 17:02 Директора спортшколы поместили под домашний арест после гибели детей в ХМАО
08.12 17:00 СМИ сообщили о задержании сотрудников антикоррупционного управления МВД
08.12 16:37 Путин посмертно наградил погибших в Сирии медсестер и военного советника
08.12 16:16 Посол Евросоюза констатировал прохождение «дна» в отношениях с Россией
08.12 16:08 В Кремле о приезде в Москву экс-советника Трампа узнали из СМИ
08.12 15:50 СМИ узнали о решении боевиков «Джебхат ан-Нусра» покинуть Алеппо
08.12 15:45 Медведев утвердил стратегию борьбы с контрафактом в РФ до 2025 года
08.12 15:31 Предложено противоядие от угарного газа
08.12 15:22 Источник рассказал об обысках ФСБ в ГУЭБиПК МВД России
08.12 15:09 В Думе объяснили переброску чеченского спецназа в Сирию
08.12 14:51 «Газпром» подписал контракт по прокладке первой ветки «Турецкого потока»
08.12 14:40 Древесные кольца подтвердили слова летописцев
08.12 14:33 Впервые за два года в РФ выросли продажи автомобилей
08.12 14:19 МВД предложило составить списки «опасных» футбольных фанатов
08.12 14:03 Кировский губернатор вступился за Навального
08.12 13:54 В управделами президента ответили на жалобы депутаток Госдумы
08.12 13:32 Ростуризм разработает программу льготных туров для пенсионеров
08.12 13:29 Астрономы опровергли «клочковатость» темной материи
08.12 13:17 Обвинение попросило для генерала Сугробова 22 года колонии
08.12 13:13 Памфилова подтвердила дату президентских выборов в 2018 году
08.12 13:04 Дефицит бюджета России снизился до 2,16% ВВП
08.12 13:01 В Думу внесен законопроект о штрафах за нарушение порядка на соревнованиях
08.12 12:44 Минобороны опровергло сообщения о вине пилота в крушении Су-33
08.12 12:30 ЕС и Европарламент утвердили план введения безвизового режима для Украины
08.12 12:26 Представители Минкульта подали в суд на Зураба Церетели за долги
08.12 12:16 СК заочно предъявил украинцам обвинение в похищении военнослужащих РФ
08.12 12:01 Россияне впервые за несколько лет не стали экономить на праздновании Нового года
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.