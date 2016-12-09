Мемория. Александр Иванов

9 декабря 1936 года родился Александр Иванов, поэт-пародист, ведущий программы «Вокруг смеха».

Личное дело

Александр Александрович Иванов (1936—1996) родился в Москве в семье художника. В 1960 году в 23 года окончил факультет рисования и черчения в Московском заочном педагогическом институте. После этого следующие семь лет преподавал в техникуме черчение и начертательную геометрию. Высокого и худого Иванова там прозвали Циркуль.

Еще в молодости писал лирические стихи, однако их не печатали, и Иванов переключился на пародии. В 1962 году его пародии на творчество поэтов союзных республик были опубликованы в «Литературной газете». Его комната в коммуналке в ту пору была завалена поэтическими сборниками.

В 1967 году в «Литературной газете» появилась рубрика «Клуб 12 стульев». Иванов стал ее постоянным автором.

В 1968 году вышла в свет его первая книга пародий — «Любовь и горчица», затем последовали сборники «Смеясь и плача», «Не своим голосом», «Красная Пашечка», «С Пушкиным на дружеской ноге» и многие другие.

В 1970 году Иванов был принят в Союз писателей СССР. Также начал выступать на эстраде со своими сатирическими произведениями.

В 1978 году на Центральном телевидении появилась программа «Вокруг смеха», бессменным ведущим которой стал Иванов. В программе выступали участники юмористического отдела «Литературной газеты» — «Клуба 12 стульев». Также приглашались юмористы из журнала «Крокодил» и другие гости. Благодаря этой программе на советском телевидении впервые появились клоун Вячеслав Полунин, певцы Александр Розенбаум и Надежда Бабкина, юмористы Михаил Задорнов и Михаил Евдокимов.

Весной 1991 года программа, по мнению телевизионного руководства, исчерпала себя и была закрыта.

«Мы не хотели повторять историю "Кабачка 13 стульев", когда он уже оскомину набил, все исписались, гнали ерунду», — вспоминала Галина Каландадзе, соавтор концепции передачи.

Иванов всячески противился закрытию. В 1990 году он даже опубликовал в журнале «Столица» открытое письмо председателю Гостелерадио СССР Михаилу Ненашеву. В нем сатирик признавал, что новые форматы — «Взгляд», «До и после полуночи» — несколько снизили интерес зрителей к юмористам. «Но, на мой взгляд, резервы у передачи есть. Просто надо искать, экспериментировать», — предлагал ведущий.

После закрытия программы Иванова перестали приглашать на ТВ, кроме того у него почти не стало гастрольных выступлений, плохо продавались книги.

Он не опустил руки, создал УЮТ — Универсальный юмористический театр Александра Иванова, который однако также не приносил прибыли. Тогда Иванов занялся политикой, стал сочинять памфлеты от партии Константина Борового. Например, о Владимире Жириновском он писал:

Посмотрите скорей,

Дело-то хреновое:

И фашист, и еврей —

Это что-то новое…

Иванов стал своим в окружении Бориса Ельцина, его материальное положение поправилось, у сатирика даже появилась вилла на испанском побережье.

Летом 1996 года, незадолго до президентских выборов, он должен был выступить на митинге демократов, однако ушел в запой. 12 июня 1996 года Александр Иванов скончался от обширного инфаркта, вызванного алкогольным отравлением. Похоронен на Введенском кладбище Москвы.

Чем знаменит

Александр Иванов

Поэт-пародист, автор сотен эпиграмм на советских сочинителей, артист разговорного жанра, много лет выступавший со своими произведениями на эстраде. Бессменный ведущий юмористической программы «Вокруг смеха», выходившей на советском телевидении в 1978-1990 годах.

О чем надо знать

Ведущим «Вокруг смеха» должен был стать актер Ростислав Плятт, однако он неожиданно заболел, и Иванова попросили выйти на замену. Предполагалось, что из отснятого с участием зрителей материала Иванова вырежут, и на экранах будет Плятт. Однако юморист оказался очень органичным в роли ведущего. Решено было оставить его и на первый, и на все остальные выпуски.

Прямая речь

Александр Иванов о своей профессии: «Сотни тысяч людей сейчас пишут стихи, легко овладевая элементарными навыками создания всевозможных ямбов, хореев и даже верлибров. <…> В редакции одного московского журнала мне сказали, что они получают ежемесячно 150—200 килограммов стихов. Это была не шутка, а констатация факта, стихи пересчитывались на вес, ибо таково было их качество. А между тем часть их, и не малая, просочилась в печать. Редакторская плотина не устояла перед бурным валом. Критика постоянно сетует на эти прорехи в плотине, но одних сетований бывает недостаточно. И тут на помощь приходит смех, разоблачающий литературную несостоятельность. Я слишком люблю литературу, чтобы мириться в ней с серостью, бескультурьем, со всем, что обедняет и усредняет нашу поэзию. В пародии я не только борюсь. У меня есть и друзья в поэзии, которых мне хочется поддержать своими пародиями. Я считаю, что по стихам поэта должно быть ясно, что он безусловно любит, а что безусловно ненавидит. Тогда и к нему самому можно испытывать сильные чувства».

Писательница Елена Скульская об алкоголизме юмориста: «Александр Иванов приехал с концертом в Таллинн. Мы договорились, что я возьму у него интервью для газеты "Советская Эстония", где я в это время работала. Встречу назначили у него в номере гостиницы "Виру". Когда я пришла, то на постели лежало то, что осталось от знаменитого пародиста к третьему дню пьянства: из этого полутрупа нельзя было выжать ни слова. Он только мычал, как добрый Герасим из рассказа Тургенева "Муму". Вернуться в редакцию партийной газеты без интервью было невозможно, и я в отчаянии написала его сама — и вопросы, и ответы. Опубликовала и послала газету Иванову. Через неделю из Москвы пришел ответ: "Милая Елена! Время, к сожалению, не имеет обратного хода, а потому исправить в нашей истории я ничего не могу. Но интервью получилось очень хорошее, я бы сам лучше и точнее не сказал».

Пародия на Андрея Вознесенского (отрывок)

Чихая нейлоновыми стрекозами,

собаки планируют касторкой на вельвет,

таракашки-букашки кашляют глюкозой.

Бред? Бред.

Пас налево. Семь треф. Шах!

Мыши перламутровые в ушах.

Пародия на Булата Окуджаву (отрывок)

Появилась злая дама,

злую даму звали Ольга,

и возлюбленную пару придавила каблуком.

Бейте громче, барабаны!

Плачьте, трубы и гобои,

о развязке вам поведает серебряный кларнет:

значит, жили тараканы,

тараканов было двое,

было двое тараканов,

а теперь обоих нет...

Пародия на Эдуарда Асадова (отрывок)

Девушка со взглядом яснозвездным,

День настанет и в твоей судьбе.

Где-то, как-то, рано или поздно

Подойдет мужчина и к тебе.

Вздрогнет сердце сладко и тревожно.

Так чудесны девичьи мечты!

Восемь дней гуляйте с ним — и можно

На девятый перейти на «ты».

Можно день, допустим на тридцатый

За руку себя позволить взять.

И примерно на шестидесятый

В щеку разрешить поцеловать.

После этого не увлекаться,

Не сводить с мужчины строгих глаз.

В губы — не взасос — поцеловаться

В день подачи заявленья в загс.

4 факта об Александре Иванове

Родители Александра Иванова умерли рано. Его семейная жизнь долго не складывалась — после студенческого брака, продлившегося три месяца, он вновь женился лишь в 33 года — на отдыхе в Крыму сошелся с девушкой Элей. В Москве она ушла от Иванова к обеспеченному югославу. На гастролях в Ленинграде поэт познакомился с балериной Мариинского театра Ольгой Заботкиной, в юности сыгравшей в фильме «Два капитана» (1955). В 1980 году они поженились, Заботкина оставила сцену и полностью взяла на себя организацию дел знаменитого супруга. Детей у пары не было, но были многочисленные домашние животные. Заботкина скончалась от рака в декабре 2001 года.

Поначалу поэты, которых пародировал Иванов, обижались, не подавали ему руки, однако с ростом его популярности сами стали приносить пародисту свои стихи.

«Вокруг смеха» в своем время осаждал Евгений Петросян, присылавший в редакцию кассеты с выступлениями, звавший на концерты и семейные посиделки. Однако тогда его творчество не подходило под формат передачи.

Из «Вокруг смеха», как и из других программ советского времени, время от времени кого-то вырезали. К примеру, Розенбаума дважды убирали из смонтированной программы из-за еврейской фамилии. Один раз вырезали Аллу Пугачеву — после того как она накричала на оператора: «Как ты мог так по-уродски снять мои красивые глаза и ноги!..»

Материалы об Александре Иванове:

Биография в Википедии

Биографическая справка на Peoples.ru

Статья на сайте «Чтобы помнили»

Статья на сайте РИА Новости