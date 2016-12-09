Извинившийся перед Кадыровым житель Чечни подтвердил свои обвинения

На пресс-конференции в Москве бежавший из Чечни уроженец села Кенхи Рамазан Джалалдинов подтвердил свои обвинения в коррупции в адрес чеченских властей. Об этом сообщает РБК.

Он сообщил, что ему было страшно публично об этом заявить, но «постоянно бояться нельзя, и есть что-то выше страха».

«Власти хотели, чтобы я молчал. Я согласился молчать, если отпустят заложников», — заявил Джалалдинов на пресс-конференции.

Он рассказал, что отказался от предложенного за молчание в мае 1 млн рублей, но предложил отдать деньги хозяйке сгоревшего дома, в котором он жил. Джалалдинов сообщил, что просил соседей не жаловаться, так как его опыт доказал, что это «бесполезно и опасно».

Уроженец Кенхи рассказал, что односельчане помогали ему до тех пор, пока не появились слухи, что все сочувствующие будут внесены в списки «неблагонадежных».

Джелалдинов публично попросил чеченские власти прекратить преследования и выплатить компенсацию хозяйке сгоревшего дома, как и было обещано главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Как сообщила на пресс-конференции председатель «Гражданского действия» Светлана Ганнушкина, Джалалдинов до 9 декабря ждал, что власти Чечни вернут ему паспорт. Она подтвердила, что мужчине пришлось общаться с людьми, «от которых исходит реальная опасность».

Ганнушкина сообщила, что обратится в МВД РФ с просьбой предоставить Джалалдинову госзащиту. Возвращаться в Кенхи он пока не собирается, и подробности поездки в Москву решил оставить в секрете.

Правозащитники ожидают, что на пресс-конференцию отреагируют СК РФ, руководство Чечни и России.

Джалалдинов сообщил, что согласится на переговоры с Кадыровым только в присутствии главы Дагестана Рамзана Абдулатипова.

Напомним, в апреле 2016 года Джаладинов записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался на задержку зарплаты учителям и присвоении властями села средств, выделенных на ремонт полуразрушенных паводком и войной домов.