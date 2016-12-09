Хворостовский отказался от участия в опере из-за болезни

Оперный певец Дмитрий Хворостовский сообщил, что вынужден отказатья от участия в оперных постановках в связи с состоянием здоровья, говорится в заявлении артиста, опубликованном на его официальном сайте.

«Я вынужден отказаться от участия в оперных постановках в обозримом будущем. У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях», — пояснил Хворостовский.

Он пообещал продолжить концертную деятельность и «сконцентрироваться на своем лечении и здоровье» в промежутках между выступлениями.

Напомним, о болезни Хворостовского — опухоли мозга — стало известно в конце июня 2015 года. Тогда оперный певец отменил все запланированные на лето выступления, а через два месяца, после курса химиотерапии, выступил в нью-йоркской Метрополитен-опере с партией в постановке «Трубадур».

Минувшей осенью Хворостовский отказался от роли в спектакле «Симон Бокканегра» на сцене Венской оперы, поскольку врач рекомендовал ему пройти еще один курс химиотерапии.

На прошлой неделе появилась информация о том, что оперный певец отменил два запланированных выступления в постановке «Дон Карлос» в Большом театре.