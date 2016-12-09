Минюст заявил о возможности исключения «Левада-Центра» из иноагентов

Минюст России допустил возможность исключения «Левада-Центра» из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ ведомства по запросу.

Там сообщили, что при поступлении заявления «Левада-Центра» об исключении его из реестра, Минюст рассмотрит это заявление «в соответствии с предусмотренными законом основаниями».

Министерство внесло «Левада-центр» в реестр иноагентов 5 сентября, утверждая, что центр занимается политикой и получает финансирование из-за рубежа.