ЦБ отозвал лицензии у четырех московских банков

Центральный банк России отозвал лицензии у четырех московских банков — КБ «Русский финансовый альянс», Международного банка развития, «М2М Прайвет Банк», и Вега-банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Качество активов всех этих кредитных организаций было неудовлетворительным. КБ «Русский финансовый альянс», Международный банк развития и «М2М Прайвет Банк», как отмечает ЦБ, оказались неспособны своевременно исполнить обязательства перед кредиторами.

Во всех четырех банках введена временная администрация.

На 1 ноября КБ «Русский финансовый альянс» занимал 545 место в банковской системе РФ по величине активов, Международный банк развития — 423-е, «М2М Прайвет Банк» — 164-е, Вега-банк — 304-е место.