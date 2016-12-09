Золотых медалистов ОИ-2014 из России обвинили в фальсификации допинг-проб

Юрист Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен приступил к оглашению второй части своего доклада по употреблению спортсменами запрещенных веществ. Его выступление транслируется на сайте организации.

По утверждению Макларена, в манипуляциях с допинг-пробами были задействованы свыше тысячи российских спортсменов. В частности, утверждает юрист WADA, допинг-пробы двенадцати медалистов Олимпийских игр 2014 года в Сочи были вскрыты, пробы шести российских паралимпийцев с Олимпиады в Сочи были подделаны.

Фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух российских спортсменов, завоевавших четыре золотые медали на Олимпийских играх в Сочи, и у одной серебряной медалистки ОИ-2014, заявил Макларен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее пообещал , что новый доклад Макларена будет всесторонне проанализирован и изучен.