Золотых медалистов ОИ-2014 из России обвинили в фальсификации допинг-проб
Юрист Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен приступил к оглашению второй части своего доклада по употреблению спортсменами запрещенных веществ. Его выступление транслируется на сайте организации.
По утверждению Макларена, в манипуляциях с допинг-пробами были задействованы свыше тысячи российских спортсменов. В частности, утверждает юрист WADA, допинг-пробы двенадцати медалистов Олимпийских игр 2014 года в Сочи были вскрыты, пробы шести российских паралимпийцев с Олимпиады в Сочи были подделаны.
Напомним, результатом опубликования первой части доклада Макларена стало, в том числе, принятие Госдумой РФ закона о привлечении к уголовной ответственности за склонение к применению допинга.
Выступая с посланием к Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будет создана самая передовая система борьбы с допингом. Он анонсировал ее появление уж в начале 2017 года.