Сенат США разрешил применять закон Магнитского по всему миру

Сенат Конгресса США принял решение распространить действие закона Магнитского на другие страны. Текст положения осталось подписать президенту США Бараку Обаме, сообщает Reuters.

Принятый в 2012 году «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» предусматривает санкционное воздействие на россиян, виновных, по мнению правительства США, в нарушении прав человека на родине.

Поправки в законопроект были внесены на рассмотрение Конгресса в 2015 году. Документ предусматривает создание президентом США «черных списков» для граждан любых других стран.

17 ноября текущего года автор закона, сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин заявил, что в ответ на российские кибератаки создал новый масштабный законопроект. Он не уточнил детали, но пообещал закончить необходимую работу по антироссийским мерам до того, как действующий президент США Барак Обама покинет свой пост.