Госдума приостановила индексацию маткапитала до 2020 года

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, предусматривающий, что с 1 февраля 2018 года все соцвыплаты будут индексироваться ежегодно по фактической инфляции. Этот же закон замораживает индексацию материнского капитала до 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Коэффициент индексации для соцвыплат будет определять правительство РФ.

Помимо этого, закон устанавливает максимальную сумму для единовременной страховой суммы — 94 018 рублей. Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не сможет превысить 72 290,4 рубля.

Эти выплаты также будут индексироваться раз в год с 1 февраля, исходя из коэффициента индексации, определенного правительством РФ.

1 февраля 2016 года соцвыплаты были повышены на 7%; и на 4% — страховые пенсии неработающих россиян.

6 октября стало известно, что правительство перераспределит 1 трлн рублей в бюджете 2016 года для финансирования социальных обязательства за счет сокращения неэффективных бюджетных трат.