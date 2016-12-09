Московское метро может отключить сотовую связь

На совещании представителей Московского метрополитена и Роспотребнадзора было принято решение отключить электропитание базовых станций сотовой связи, работающих без разрешения надзорного ведомства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию письма сотовым операторам.

Будут отключены те станции, на которые не предоставлены необходимые документы: санитарно-эпидемиологические заключения и заключения о согласовании функционирования радиотехнического оборудования. В частности, отключение грозит станциям МТС, «Вымпелкома» и «Мегафону». Издание сообщает, что компании затянули оформление документов из-за согласования планов по модернизации сетей к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Предписание об отключении базовых станции от электропитания может быть выдано только судом. В Роспотребнадзоре изданию сообщили, что пока не передавали в суд никаких материалов по этому вопросу.