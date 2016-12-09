Макларен обвинил Мутко в руководстве манипуляций с допингом

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, находясь на посту министра спорта, руководил манипуляциями с допинг-пробами российских спортсменов. Об этом говорится в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает «Р-Спорт».

Отмечается, что в процессе был также задействован тогдашний заместитель Мутко Юрий Нагорных.

«По указанию Мутко и Нагорных предварительно собранные внесоревновательные допинг-пробы должны были быть собраны "под столом" и в неофициальные контейнеры. По результатам тестирования данных проб принималось решение, сможет ли спортсмен быть "чистым" на соревнованиях, если нет, то он или она оставались дома», — сообщается в докладе.

Ранее Макларен заявил, что в манипуляциях с допинг-пробами были задействованы свыше тысячи российских спортсменов. Он сообщил, что пробы 12 медалистов сочинской олимпиады были вскрыты, а анализы шести паралимпийцев подделаны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по результатам изучения второй части доклада Макларена правительством будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры.