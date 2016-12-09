Мутко объяснил абсурдность обвинений WADA в его адрес

Бывший министр спорта РФ, действующий вице-премьер российского правительства по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал обвинения, предъявленные ему во второй части доклада, который подготовила независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, передает ТАСС.

По словам Мутко, курировать осуществление манипуляций с допинг-пробами участников сочинской Олимпиады 2014 года (именно такая роль приписывается ему в докладе комиссии Макларена) было «просто нереально».

«Наши спортсмены никуда не исчезли, как это подается. 80% из них входят в международный пул тестирования, у нас нет спортсменов-однодневок. Возьмем биатлон — атлеты переезжают из одного города в другой, на каждом этапе у них берут десятки проб», — заявил Мутко.

Напомним, 9 декабря в Лондоне состоялась презентация второй части доклада комиссии о допинге в российском спорте.