Московский метрополитен получит «Мякинино» в бессрочную аренду

Президент Crocus Group Арас Агаларов заявил, что компания передает принадлежащую ей станцию московского метро «Мякинино» столичному метрополитену в бессрочную и безвозмездную аренду, сообщает ТАСС.

Агаларов отметил: ««Идет процедура, я ее в рамках одного интервью рассказать не могу. Там надо сделать проект, пройти заново экспертизу». Речь идет об оформлении документов о соответствии станции нормам безопасности.

По оценке Агаларова, этот процесс займет 2-3 месяца.

Напомним, летом текущего года в метрополитене анонсировали закрытие станции «Мякинино» на неопределенный срок из-за несоответствия нормам безопасности. Впоследствии московские власти и Crocus Group договорились, что станция продолжит функционирование, однако владелец должен устранить выявленные проблемы в ближайшее время.