В Москве умер министр самого маленького островного государства в мире

В Москве выясняют обстоятельства смерти министра транспорта государства Науру, найженного мертвым в гостинице на севере столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, министр Довийго Валдон Станлей был обнаружен накануне в своем номере в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр».

Он прибыл в Москву для участия в конференции транспортных ведомств стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН).

Супруга чиновника, с которой он жил в номере, сообщила, что погибший страдал сахарным диабетом, также у него была почечная недостаточность.

Вечером чиновнику стало плохо, врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Республика Науру — самое маленькое островное государство на планете. Оно находится на одноименном коралловом острове в Тихом океане.