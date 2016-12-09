Уволенных сотрудников ПФР отправят в ФНС

Сотрудники Пенсионного фонда России, уволенные в рамках сокращения штатов, перейдут на работу в Федеральную налоговую службу, сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера РФ Ольгу Голодец.

Голодец отметила, что сокращение штатов «вовсе не означает, что люди уходят на улицу».

Напомним, ранее сообщалось, что в 2017 году ПФР сократит каждого десятого сотрудника. Поскольку численность сотрудников фонда оценивается в 120 тысяч человек, речь идет об увольнении 12 тысяч.