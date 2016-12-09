«Почта России» опровергла связь визита ФСБ с премией Страшнову

ФГУП «Почта России» опровергло сообщение об обысках в своем центральном офисе. Как заявили RNS в пресс-службе в компании, 7 декабря по запросу правоохранительных органов сотрудники «Почты России» передали им документы «в рамках рабочего взаимодействия».

Также, по данным пресс-службы, эти документы не связаны с выплатами руководству предприятия.

Ранее сегодня источники сообщили о том, что ФСБ провела обыск с выемкой документов в «Почте России».

В ноябре Генпрокуратура обратилась в СКР с просьбой возбудить уголовное дело в отношении гендиректору «Почты России» Дмитрия Страшнова из-за выплаты ему премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей.