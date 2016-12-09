Минэнерго РФ обещало поставить Украине запрошенный объем газа

Глава российского министерства энергетики Александр Новак после состоявшихся в Брюсселе трехсторонних переговоров по газу заявил о готовности Киева закупить у Москвы 1,5-4 млрд кубометров голубого топлива на протяжении нынешней зимы, передает «Интерфакс».

Прошедшие переговоры он охарактеризовал как «конструктивные и довольно обстоятельные», после чего подчеркнул, что закупка Украиной указанного объема газа позволит обеспечить топливом потребителей как в самой стране, так и в Европе, куда российские поставки идут транзитом.

«В свою очередь, российская сторона и "Газпром" подтвердили готовность поставок российского газа Украине в рамках контракта, который действует до 2020 года, включительно до конца 2019 года», — сообщил Новак, отметив, что «Газпром» продолжит консультации с «Нафтогазом» по практической стороне организации поставок голубого топлива.

Ранее стало известно, что Украина изыскала 700 млн долларов на закупку российского газа.

Пока сторонам не удалось договориться о заключении дополнительного соглашения к контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом», сообщил руководитель украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, без этого документа закупка Украиной российского газа в соответствии с заключенным контрактом продолжает оставаться невозможной.