Московский суд арестовал депутата из Новгорода за взятку в 2 млн долларов

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве сообщило об аресте депутата Новгородской областной думы, который был задержан за обещание повлиять на расследование уголовного дела за 2 млн долларов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Имя 33-летнего народного избранника не указывается, известно лишь, что он входил в состав Новгородской областной думы шестого созыва.

Следствие считает, что депутат получил в следственных подразделениях МВД России по Москве информацию о расследовании уголовного дела, по которому обвиняемые содержатся под стражей, и попытался использовать эти сведения в корыстных целях.

Депутат передал знакомому одного из обвиняемых, что благодаря своим обширным связям в правоохранительных органах может повлиять на изменение меры пресечения фигурантам и на ход расследования уголовного дела в целом.

Такими возможностями народный избранник в действительности не располагал, однако за свои «услуги», как утверждает следствие, он назначил плату в 2 млн долларов.

6 декабря 2016 года депутат был задержан в Москве при получении взятки в рамках оперативного мероприятия. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.