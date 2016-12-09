Обама снял ограничения на военную помощь союзникам

Американский лидер Барак Обама отменил действующие ограничения на поставки оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии, говорится в меморандуме на имя госсекретаря Джона Керри и главы Пентагона Эштона Картера.

Документ гласит, что все запреты по операциям, касающимся «предоставления военного снаряжения и услуг для иностранных войск, нерегулярных сил, групп или отдельных лиц, участвующих в оказании поддержки или содействия военной операции США по борьбе с терроризмом в Сирии», и имеющих «важное значение для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов» должны быть отменены.

Глава Госдепа Джон Керри и министр обороны США Эштон Картер обязаны будут для оказания военной помощи союзникам информировать Конгресс и заручиться его одобрением.