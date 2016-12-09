СМИ узнали о причине отмены ограничений на поставку оружия в Сирию

Отмена ограничений на поставки в Сирию оружия союзникам США связана с операцией по освобождению Ракки от боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом РИА Новости сообщил чиновник из администрации США

Поставки оборудования позволят подготовить кампанию в Ракке, заявил источник агентства.

«Сирия — это государство-спонсор терроризма и таким образом время от времени президент должен отменять ограничения, поскольку в противном случае будет действовать запрет военным США снабжать оружием наших партнеров, которые проводят контртеррористические операции в Сирии», — пояснил источник.

Напомним, 9 декабря президент США Барак Обама снял формальный запрет на поставки оружия, боеприпасов и военной техники в Сирию. Согласно действующему американскому законодательству, под поставками понимается любая продукция военного назначения. Конгресс должен будет предварительно рассмотреть и одобрить информацию о поставках.