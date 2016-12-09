Обама велел спецслужбам отчитаться об атаках «российских» хакеров

Действующий президент США Барак Обама поручил спецслужбам проанализировать данные об иностранном вмешательстве, в частности хакерских атаках, в ходе предвыборной кампании в США в текущем году. Как сообщает Reuters, Обама затребовал полный отчет по итогам анализа – президент хочет получить его до завершения срока своих полномочий.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытках вмешательства в предвыборную кампанию. Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон утверждала, что поддерживаемые российскими спецслужбами хакеры взломали серверы Демократической партии.

Ранее в ноябре Обама заявил об имеющихся в его распоряжении «ясных доказательствах» причастности РФ к кибератакам на американские правительственные интернет-ресурсы. Кроме того, автор списка Магнитского, сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин заявил о подготовке «всеобъемлющего ответа» России на якобы организованные ею кибератаки в ходе предвыборной гонки в США.

В Минобороны США вслед за этим объявили о начале реализации двух программ, направленных на обеспечение кибербезопасности — особенно в тех сферах, где они связаны с внешними компьютерными системами.