СМИ узнали об отказе администрации президента менять закон об ОСАГО

Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента сочло «сырым» проект поправок к закону об ОСАГО заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к Госдуме источник.

Собеседник издания сообщил, что проект попал в поле зрения управления потому, что Минфин и ЦБ не успели согласовать свои версии. По регламенту принять этот правительственный проект Госдума не успеет, председатель комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предложил доработать единственную альтернативу — законопроект Емельянова.

Спешка вызвана необходимостью ограничить возможности юристов, которые в соответствии с законом о защите прав потребителей, пытаются взыскать более крупные суммы, чем предусматривает ОСАГО. Было решено с января 2017 года ввести электронные полисы без ограничений, в противном случае, страховщиков ждут крупные убытки.

В проекте Емельянова устанавливается приоритет денежных выплат. Однако источник издания сообщил, что если его не заменят на натуральное возмещение, ремонт, с рынка ОСАГО могут уйти несколько крупных компаний.

Емельянов считает, что его проект можно принять в первом чтении, а необходимые поправки внести во втором. С этим решением согласен заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Если будет принято решение двигаться в данном направлении, поправки Минфина позволят реализовать его до конца текущей сессии Госдумы», — добавил он.

Руководитель Страхнадзора Александр Коваль сообщил «Ведомостям», что даже в таком виде Госдума не успеет принять проект. Законопроект может пройти только в одном случае — «если президент Владимир Путин даст распоряжение принять его в этом году».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал рассказать Путину об этой проблеме.