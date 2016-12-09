Советник Трампа допустил признание Крыма частью России

Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж назвал историю событий на Украине и в Крыму вопиющим примером «поддельных новостей», а уровень дезинформации — «катастрофическим». Об этом пишет РИА Новости.

«Я уверен, что будут новые возможности для преодоления этих ошибочных представлений и неверного вектора, который был установлен для Украины», — заявил Пейдж в ответ на вопрос о возможности реализации политики признания присоединения Крыма.

Напомним, во время предвыборной кампании ныне избранный президент США Дональд Трамп допустил рассмотрение вопроса о признании включения Крыма в состав России и снятии санкций с РФ в случае своего избрания президентом США.

Картер Пейдж прибыл в Москву 8 декабря. Он сообщил, что в российской столице у него запланировано несколько встреч и переговоров с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается проводить официальных встреч сотрудников администрации с советником Трампа.