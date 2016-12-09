Боевики ИГ атаковали блокпосты возле Пальмиры

Сирийские войска отразили атаки запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» на блокпосты вблизи Пальмиры, передает агентство Sana со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, имели место столкновения между армейскими подразделениями сирийских ВС и террористов ИГ, которые атаковали блокпосты к юго-западу от Пальмиры.

«Сирийские войска сдержали нападавших террористов, ликвидировали и ранили многих. Также уничтожены четыре заминированных автомобиля и четыре внедорожника, оснащенных пулеметами», — рассказал источник.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о приостановке боевых действий в сирийском Алеппо, территория которого, согласно поступившим до этого сообщениям, на 70% находится под контролем правительственных войск.