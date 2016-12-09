Трехлетний мораторий на накопительную пенсию прошел третье чтение в ГД

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, предполагающий продление моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии до 2019 года включительно — то есть на три года, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что расчеты, основанные на прогнозе заморозки накопительной части пенсии до 2019 года, уже заложены в доходной части трехлетнего федерального бюджета.

Накопительная часть пенсии формируется из страховых взносов работодателей и дохода от инвестирования этих взносов. Впервые ее пустили на текущие выплаты пенсионерам в 2014 году, потом мораторий на формирование накопительной пенсии был продлен на 2015 год, а затем и на 2016 год.