В Кремле не оценили высказывание советника Трампа о признании Крыма

В Кремле воздержались от оценки высказывания советника избранного президента США Дональда Трампа по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее советник Трампа Картер Пейдж, прибывший 8 декабря в Москву, так ответил на вопрос о возможном признании Крыма частью России со стороны США: «Я уверен, что будут новые возможности для преодоления этих ошибочных представлений и неверного вектора, который был установлен для Украины».

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать эти заявления заявил, что Кремль оценивает только официальные высказывания действующей администрации США.

«Москва оценивает официальные заявления президента Обамы и членов его администрации до конца января», — отметил Песков.

Трампа вступит в должность президента США 20 января.