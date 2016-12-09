В Кремле не оценили высказывание советника Трампа о признании Крыма
В Кремле воздержались от оценки высказывания советника избранного президента США Дональда Трампа по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее советник Трампа Картер Пейдж, прибывший 8 декабря в Москву, так ответил на вопрос о возможном признании Крыма частью России со стороны США: «Я уверен, что будут новые возможности для преодоления этих ошибочных представлений и неверного вектора, который был установлен для Украины».
Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать эти заявления заявил, что Кремль оценивает только официальные высказывания действующей администрации США.
«Москва оценивает официальные заявления президента Обамы и членов его администрации до конца января», — отметил Песков.
Трампа вступит в должность президента США 20 января.