Пенсионный фонд собрался уволить 10% сотрудников

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил о планах по сокращению каждого десятого сотрудника в 2017 году, передает ТАСС. Речь идет о 12 тысячах человек.

Причиной массовых увольнений станет передача администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу (ФНС), пояснил Дроздов.

Кроме того, сокращения персонала ПФР намечены на 2018 год и 2019 год. При этом, заверил глава фонда, кадровые решения не повлекут за собой снижение качества обслуживания граждан.

Дело в том, пояснил Дроздов, что «почти все услуги, которые оказывает фонд, можно получить в электронном виде». Кроме того, ПФР реализует программу по повышению компьютерной грамотности людей пенсионного возраста. В 2017 году ее участниками станут 50 тысяч пожилых людей.

Пресс-секретарь ПФР Марита Нагога уточнила, что вопрос о последующем трудоустройстве сокращаемых сотрудников фонда до сих пор не решен. Организация ведет переговоры с Федеральной налоговой службой по поводу возможности принятия на работу уволенных из ПФР. «Конечно, лучших они возьмут, но далеко не всех», — констатировала Нагога.