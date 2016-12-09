Минтранс обещал выполнить наказ Путина насчет тарифов «Платона»

Глава российского министерства транспорта Максим Соколов заверил, что поручение президента РФ Владимира Путина об учете мнения малого и среднего бизнеса при повышении тарифов в системе «Платон» будет выполнено, передает ТАСС.

«Безусловно, поручение президента будет выполнено в полном объеме», — пообещал Соколов.

Он сообщил, что специалисты Минтранса «на площадке Росавтодора» обсуждают вопрос о повышении тарифов с «с различными бизнес-сообществами», включая представителей малого бизнеса. По словам главы министерства транспорта, тот же вопрос обсуждался в Общественной палате.

Глава государства затронул вопрос о повышении тарифов системы «Платон» на состоявшемся накануне, 8 декабря, заседании президентского Совета по правам человека — с подачи профессора кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики Ильи Шаблинского.

По его оценке, повышение тарифов приведет к возникновению проблем у малого бизнеса. Владимир Путин заявил в ответ: «Проблема известна, и я полностью на вашей стороне в том смысле, что мы должны поддержать малый бизнес». Он также добавил, что решение о повышении тарифов должно быть «сбалансированным и хорошо просчитанным».