В янтаре обнаружен фрагмент хвоста пернатого динозавра

Палеонтолог Лида Син (Lida Xing) из Китайского университета наук о Земле в Пекине обнаружил в янтаре фрагмент хвоста динозавра. Образец, возрастом около 99 миллионов лет был добыт на севере Мьянмы, недалеко от границы с Китаем. Подобная находка сделана впервые в истории.

Лида Син говорит, что когда увидел небольшой кусок янтаря у торговца, сразу понял, что заключенный в нем фрагмент не растительного происхождения, а часть тела какого-то животного. По словам ученого, продавец вряд ли осознавал всю ценность находки, по крайней мере, он не пытался взвинтить цену.

R.C. Mckellar / Royal Saskatchewan Museum

Исследовал находку коллектив ученых, который возглавляли Лида Син и Райан Маккеллар (Ryan McKellar) из Королевского музея Саскачевана. Результаты их работы опубликовал недавно журнал Current Biology. По анатомическому строению хвоста исследователи установили, что он принадлежал представителю отряда тероподов, а точнее – входящей в этот отряд группе целурозавров (Coelurosauria). Эта многочисленная группа существовался на Земле с середины юрского по конец мелового периода (167–66 млн. лет назад).

R.C. Mckellar / Royal Saskatchewan Museum

Сохраненный в янтаре кусочек хвоста целурозавра стал весомым аргументом в пользу того, что многие виды тероподов были покрыты не чешуей, а перьями. Бородки этих перьев хорошо сохранились. Обладатель хвоста был размером приблизительно с воробья. Вероятно это был еще не взрослый целурозавр. Его хвост напоминал мышиный, но был покрыт контурными перьями, похожими на перья современных птиц. Янтарь сохранил пигментацию этих перьев, что позволило ученым оценить с определенной долей уверенности, как они выглядели. Оперенье динозавра было раскрашено в разные оттенки коричневого и в белый цвет.

Ранее в этом году Лида Син опубликовал исследование фрагментов крыльев древней птицы, тоже найденных в янтаре.