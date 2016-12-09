Голландцы вернули в Италию голову римской императрицы

Мраморная голова римской императрицы Юлии Домны, чуть было не проданная на аукционе в Амстердаме, будет возвращена в итальянский музей, откуда она была похищена.

В мае 2015 года мужчина и женщина обратили с предложением продать голову в амстердамский офис аукционного дома Christie’s. Однако специалисты Christie’s сочли происхождение древнего предмета подозрительным и связались с итальянской службой Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, которая занимается поиском похищенных произведений искусства. Мраморная голова не числилась в розыске, но итальянцы сумели установить ее происхождение.

Фрагмент скульптуры Юлии Домны, жены императора Септимия Севере и матери императоров Каракаллы и Геты хранился на Вилле Адриана в Тиволи, близ Рима – большом загородном дворце, построенном во II веке. Среди других портретных бюстов представителей династии Северов он был найден во время раскопок на этой вилле в 1953 года. Последний раз он выставлялся в 2012 году и с тех пор должен был находиться в запасниках музея. Никто даже не знал, что ее оттуда украли.

Аукционный дом снял лот с продажи, а полицейские Нидерландов и Италии провели совместное расследование и задержали двух подданных Нидерландов, которым предъявили обвинение в незаконном владении предметом искусства. После этого голландская полиция передала скульптурный портрет Юлии Домны итальянцам. До окончания следствия в Италии он будет храниться в Риме, в офисе службы карабинеров, а затем вернется на Виллу Адриана, где воссоединится с остальными членами семьи.