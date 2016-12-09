ООН приняла резолюцию о срочном прекращении боев в Сирии

На состоявшемся сегодня, 9 декабря, заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) большинством голосов была принята резолюция о немедленном прекращении боевых действий в Сирии, передает ТАСС.

За документ, призывающий Совет безопасности ООН принять все возможные меры для предотвращения дальнейшего кровопролития на сирийской территории, проголосовали представители 122 стран.

Против резолюции выступили 13 участников заседания, включая постпредов России, Белоруссии, КНДР, Ирана и самой Сирии. 36 представителей стран-членов ООН воздержались от участия в голосовании.

Одно из требований, прописанных в резолюции, — обеспечение агентствам Организации объединенных наций и всем гуманитарным организациям «безопасного, постоянного, беспрепятственного и безоговорочного» доступа во все районы Сирии для оказания помощи местным жителям.

Кроме того, в документе говорится о необходимости прекратить блокаду сирийских городов, в первую очередь Алеппо, и обеспечить привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений.

Резолюция содержит призыв к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну вернуться за стол переговоров по сирийскому вопросу, а к Совбезу организации — принять «дополнительные меры для реагирования на кризис».

Постоянный представитель РФ в Организации объединенных наций Виталий Чуркин заявил о наличии у резолюции «серьезных недостатков» — например, в ней «неверно определены причины зарождения и развития конфликта в Сирии» (во всем обвиняется режим Башара Асада) и «зашкаливает обвинительный акцент в адрес властей страны».